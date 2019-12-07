Париж, , 03:35 — REGNUM Лидер французской партии «Демократическое движение» Франсуа Байру предстал перед следственными судьями по обвинению в причастности к хищению бюджетных средств, сообщил 6 декабря телеканал BFM.

Сторонника президента Франции Эмманюэля Макрона подозревают в организации системы создания фиктивных рабочих мест среди депутатов Демократического движения в Европарламенте. Такие же обвинения ранее были предъявлены ряду других представителей «Демократического движения».

Напомним, предварительное расследование о фиктивной занятости ассистентов французских евродепутатов-центристов было инициировано в июне 2017 года.

Речь идет о расследовании, связанном с трудоустройством членов партии «Демократическое движение» в качестве сотрудников Европарламента .

Скандал начался с претендовавшей на пост еврокомиссара в новом составе Еврокомиссии Сильви Гулар, которая из-за расследования покинула в 2017 году пост министра обороны. Затем обвинения были предъявлены бывшему министру юстиции Мишелю Мерсье, финансовому директору партии Александру Нарделлю и вице-председателю партии Мариэль де Сарнез.

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