Симферополь, , 03:15 — REGNUM Марш на Крым, который объявлен руководством «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), завершится еще при его подготовке. Об этом РИА Новости заявил сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец.

Чегринец назвал эти планы «гастролями политических карликов». По мнению сопредседателя Ассамблеи славянских народов Крыма, данное заявление не стоит воспринимать серьезно, так как с помощью него лидеры экстремистской организации пытаются привлечь к себе хоть какое-то внимание. Чегринец добавил, что из марша получится только «громкий пшик, который завершит карьеру его организаторов».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря глава «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров заявил о планах организовать марш из Украины до Крыма.

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