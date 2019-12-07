Нью-Йорк, США, , 03:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп легко победит любых кандидатов от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, заявил один из кандидатов медиамагнат Майкл Блумберг, сообщает Reuters.

«Я посмотрел на всех кандидатов. И тогда я подумал: Дональд Трамп их сожрёт», — заявил он.

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Отметим, что в своем высказывании Блумберг имел в виду своих соперников по Демпартии США на праймериз, но не себя самого. Reuters подчеркивает, что это было первое негативное высказывание медиамагната в адрес своих конкурентов на выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября члены Демократической партии США раскритиковали кандидата в президенты Майкла Блумберга. Они отметили, что Блумберг, занимая должность мэра Нью-Йорка, ущемлял права человека, в том числе чернокожих и латиноамериканцев.

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