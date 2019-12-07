Вашингтон, , 02:51 — REGNUM Белый дом уведомил Конгресс США, что не примет участия в слушаниях по импичменту американскому лидеру Дональду Трампу 9 декабря, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо адвоката администрации президента Пэта Чиполлоне.

«Мы не видим оснований для участия, потому что процесс несправедливый… Нам не дали возможности равноправно участвовать в процессе», — говорится в письме.

Чиполлоне также отмечает, что демократы отказались давать представителям Белого дома возможность вызывать каких-либо свидетелей.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм назвала первый день слушаний по импичменту «плохим днем для демократов». По ее словам, мнение опрошенных свидетелей показало политическую предвзятость к президенту США Дональду Трампу.

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