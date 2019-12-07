Москва, , 01:53 — REGNUM Заявление о планах организовать массовый марш с Украины на Крым руководителя «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефата Чубарова оценил как несерьезное депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек («Единая Россия») в интервью RT.

Депутат подчеркнул, что лидеры организации уже не раз пытались совершать подобные марши, но они всегда останавливались ровно перед «нейтральной полосой», которая, по словам Бальбека, является для них пределом мечтаний.

Политик напомнил, что руководству организации запрещен въезд на территорию РФ. По мнению Бальбека, не нужно уделять пристальное внимание таким заявлениям.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря Рефат Чубаров заявил, что намерен организовать акцию под названием «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства», участники которого должны пройти до Крыма.

Читайте ранее в этом сюжете: Не дойду, так хоть согреюсь. На Украине заявили о планах марша на Крым