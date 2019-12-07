Москва, , 00:50 — REGNUM Субботняя встреча в Сочи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко будет посвящена перспективам углубления интеграции двух стран в рамках Союзного государства, сообщила 6 декабря пресс-служба Кремля.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что на встрече будут рассмотрены дорожные карты по развитию союзнических отношений, Союзного государства, крупные инвестиционные проекты, а также «газовые дела».

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Сегодня стороны работают над согласованием 31 дорожной карты, а к подписанию лидерами двух стран подготовлены не менее 20 из них. Накануне встречи премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что к настоящему времени стороны не пришли к соглашению по 16 спорным вопросам, а одним из главных вопросов является механизм формирования цены на природный газ для Белоруссии с 1 января 2020 года.

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