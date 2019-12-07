Москва, , 00:36 — REGNUM Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану отправлено официальное приглашение посетить Парад Победы 9 мая 2020 года в Москве, сообщают «Известия» со ссылкой на источник в посольстве России в Анкаре.

Отмечается, что Россия пока не получила согласия со стороны Турции. Также в администрации турецкого лидера пока не подтверждали планов Эрдогана посетить праздничные мероприятия в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября посольство Палестины в России заявило о намерениях президента страны Махмуда Аббаса приехать в Москву на торжественные мероприятия по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Также приглашение посетить Москву на День Победы получил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Ранее президент Чехии Милош Земан и американский лидер Дональд Трамп заявляли о своем желании принять участие в торжественных мероприятиях на День Победы в Москве.

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