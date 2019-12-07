Москва, 7 декабря 2019, 00:05 — REGNUM Механизм разрешения споров на уровне Совета Безопасности ООН не должен быть применён для ситуации с ядерной программой Ирана, сообщил 6 декабря журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
Комментируя инициативу Вашингтона вынести проблему ядерной программы Ирана на обсуждение в СБ ООН, Рябков заявил:
Рябков пояснил, что применение этого механизма внесёт разлад среди стран — участниц Совместного всеобъемлющего плана действий.
Напомним, если будет задействован механизм разрешения споров, то тогда нарушения (если они обнаружатся в соблюдении резолюции 2231 по СВПД) придётся устранять за 65 дней.
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