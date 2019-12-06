Киев, , 23:58 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен вести прямые переговоры с представителями народных республик Донбасса.

Об этом Зеленский заявил 6 декабря в эфире программы «Свобода слова с Савиком Шустером».

«Напрямую президент не говорит и не будет разговаривать. Вот и все», — сказал украинский президент.

Напомним, большинство пунктов Минских соглашений, реализацию которых будет обсуждать 9 декабря в Париже «нормандская четвёрка», не может быть выполнено консультаций и согласований с ДНР и ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский неоднократно заявлял о желании добиться от переговоров в «нормандском формате» пересмотра Минских соглашений.

С весны 2014 года жертвами вооружённого конфликта в Донбассе стали как минимум 14 тыс. человек, большинство из которых — мирные жители.

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