Рига, , 23:52 — REGNUM В Риге завершилась ежегодная серия встреч представителей министерств Финансов и Сельского хозяйства с чиновниками в Еврокомиссии, информирует портал Dienas Business.

Общие инвестиции ЕС в экономику Латвии уже составили 3,8 млрд евро, что с учётом софинансирования из местного бюджета равняется 4,4 млрд. Проекты на сумму 532,3 млн евро завершены.

На встрече обсуждался план финансирования ЕС в период с 2021 по 2027 го — его стратегия и политические цели. А также необходимость обеспечить непрерывность финансирования, после окончания нынешнего периода — 2014 — 2020 год. В ходе встречи латвийские чиновники ещё раз заявили представителям Европейской Комиссии, что предусмотренное планом снижение финансирования экономики Латвии из фонда Кохезии ЕС на период с 2021 по 2027 год поставит страну в трудное положение и негативно скажется на динамике развития экономики.