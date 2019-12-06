Рига, , 23:49 — REGNUM Министр защиты среды и регионального развития Юриса Пуце принял решение о досрочном роспуске Рижской думы, сообщил портал LA.

Причиной, которая легла в основание решения министра, стала неспособность Рижской думы решить вопрос с вывозом отходов. Кроме этого, министр Пуце констатировал в деятельности столичного самоуправления «угрозу демократии и праву». Подготовленный законопроект о роспуске Думы отправлен на согласование в министерства финансов и юстиции. Потом это решение должно одобрить правительство и отправить на голосование в Сейм. Окончательно роспуск Думы должен быть оформлен законом, принятым в срочном порядке. Решение министра Пуце начать роспуск Рижской думы нельзя оспорить, но принятый Сеймом закон возможно, обратившись в Конституционный суд.

Согласно закону до выборов новой Думы её функции будет исполнять временная администрация. Выборы в новую Думу могут состояться в последний день зимы, 29 февраля 2020 года.

Рижская дума в последние годы считалась оплотом партии «Согласие», «защищающей интересы русских избирателей Латвии». Несмотря на то, что беззубая позиция этой партии в отношении ассимиляционного закона о ликвидации русского образования в Латвии играла и играет на руку правящей националистической коалиции, давление под общим лозунгом — «Снова сделаем Ригу латышской» со стороны республиканских властей на Рижское самоуправление было продолжено. Сегодняшнее решение министра — логическое завершение этой политической борьбы. Нужно сказать, что именно обвинения бывшего мэра Риги Нила Ушакова в коррупции, после которых он был вынужден оставить свой пост, а также уступить позицию лидера партии, во многом определили возможность сегодняшнего решения Юриса Пуце.