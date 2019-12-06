Пекин, , 23:45 — REGNUM С визитом в Пекине находится глава Бюро национальной безопасности Японии Сигэру Китамура. Встречу с ним провёл заместитель председателя КНР Ван Цишань, сообщает 6 декабря Синьхуа.

Напомнив об успешной встрече в Осаке, на полях саммита «Группы двадцати», между председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Японии Синдзо Абэ, Ван Цишань указал на близкое соседство двух стран, которые являются крупнейшими азиатскими державами и несут особую ответственность за состояние региональной и мировой экономики и безопасности. По его словам, продвигать развитие отношений нужно мудро, с учётом исторических уроков, создавая благоприятные условия для контактов на высшем уровне.

Китамура в свою очередь отметил позитивные импульсы к развитию взаимодействия и заявил о готовности Японии создавать для этого благоприятную атмосферу.