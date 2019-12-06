Рим, 6 декабря 2019, 23:34 — REGNUM Политику Вашингтона в отношении Тегерана характеризует слово «абсурд», заявил 6 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров на V международной конференции «Средиземноморье: Римский диалог».
Шаги США в отношении Ирана российский министр назвал противоправными и разрушительными для иранцев: это и санкции, и выход Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий («ядерная сделка»). При этом Вашингтон требует от Тегерана, чтобы тот продолжал выполнять свои обязательства.
Российский министр привёл в пример резолюцию 2231, одобряющую СВПД, то есть обязательство Ирана сократить ядерную программу в ответ на снятие американцами санкций. США выходят из ядерной сделки и тут же, через ООН, давят на Иран за её невыполнение.
В таком подходе российский министр видит уже определённый шаблон, который состоит в обвинении руководства неугодной страны «во всём и вся». При этом обвинитель занимается воровством «золотого запаса» страны с «не тем режимом».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон инициировал в Организации Объединённых Наций обсуждение проблемы ядерной программы Ирана на уровне СБ ООН.
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