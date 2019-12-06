Рим, , 23:34 — REGNUM Политику Вашингтона в отношении Тегерана характеризует слово «абсурд», заявил 6 декабря российский министр иностранных дел Сергей Лавров на V международной конференции «Средиземноморье: Римский диалог».

Шаги США в отношении Ирана российский министр назвал противоправными и разрушительными для иранцев: это и санкции, и выход Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий («ядерная сделка»). При этом Вашингтон требует от Тегерана, чтобы тот продолжал выполнять свои обязательства.

Лавров «Я даже не знаю, как это можно охарактеризовать. Это какой-то абсурд. Совершенно сюрреалистичный подход».

Российский министр привёл в пример резолюцию 2231, одобряющую СВПД, то есть обязательство Ирана сократить ядерную программу в ответ на снятие американцами санкций. США выходят из ядерной сделки и тут же, через ООН, давят на Иран за её невыполнение.

Лавров «Если американский замысел заключается в том, чтобы удушить Иран экономически и стимулировать недовольство народа, то такой же замысел мы наблюдаем в отношении той же Венесуэлы».

В таком подходе российский министр видит уже определённый шаблон, который состоит в обвинении руководства неугодной страны «во всём и вся». При этом обвинитель занимается воровством «золотого запаса» страны с «не тем режимом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вашингтон инициировал в Организации Объединённых Наций обсуждение проблемы ядерной программы Ирана на уровне СБ ООН.

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