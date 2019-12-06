Багдад, , 23:17 — REGNUM В иракском городе Эн-Насирия прошел марш в память о демонстрантах, погибших во время акций протеста, 6 декабря передает агентство Reuters.

Граждане прошли по улицам города с большими фотографиями граждан Ирака, погибших в ходе уличных беспорядков и столкновений с полицией.

По информации Независимой комиссии по правам человека, на 4 декабря число жертв беспорядков в Ираке с начала октября достигло 460 человек.

Читайте также: Шесть участников протестов застрелены в Багдаде