Париж, , 23:11 — REGNUM Париж солидарен с Берлином относительно высылки российских дипломатов, но сам пока аналогичных действий не предпринимает, сообщил журналистам 6 декабря представитель администрации президента Франции.

Он пояснил, что дипломатов Париж вышлет в случае, когда германские власти «попросят европейских партнёров принять меры».

Напомним, Берлин высылает двух сотрудников российского посольства из-за подозрений в адрес России в связи с убийством в Берлине 23 августа 2019 г. грузинского гражданина Зелимхана Хангошвили. Берлин полагает, что убит он был по указке из Москвы.

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