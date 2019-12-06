Найроби, , 22:59 — REGNUM В Кении вооруженные боевики напали на пассажирский автобус и убили восьмерых человек, 6 декабря передает агентство Reuters.

Нападение на автобус Medina Bus Company произошло между Ваджиром и Мандерой в Кении, вблизи границы с Сомали. По сообщениям выживших, боевики остановили автобус, вывели пассажиров и расстреляли восьмерых из них.

Местные власти предполагают, что атака была совершена сомалийской исламистской группировкой «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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