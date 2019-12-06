Симферополь, , 22:54 — REGNUM Стратегический беспилотный разведчик ВВС США RQ-4A Global Hawk в третий раз за неделю провёл многочасовой разведывательный полет у российских границ на Чёрном море, сообщают 6 декабря мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

Беспилотный летательный аппарат поднялся в воздух на авиабазе Сигонелла на острове Сицилия. Около 14:50 мск он начал совершать полёты от западной оконечности Крыма до Большого Сочи на побережье Краснодарского края.

По этому маршруту RQ-4A Global Hawk курсировал около семи часов, совершив не менее шести пролётов.

Как сообщало ИА REGNUM, особое внимание воздушные разведчики США и НАТО уделяют Крымскому полуострову, зачастую проходя по самому краю российского воздушного пространства.

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