Москва, , 00:59 — REGNUM В этом году несказанно повезло жителям Башкирии, Якутии, Татарии, Ростовской и Тульской областей — до 31 декабря 2019 года они могут подать заявки на обучение по программам получения компетенций в цифровой экономике за счет российского государства.

Обучиться можно будет по специальностям, которые до сих пор не внесены в общероссийский классификатор специальностей по образованию, а именно: искусственный интеллект, программирование и создание IT-продуктов, промышленный дизайн и 3D-моделирование, кибербезопасность и защита данных. Интернет вещей и промышленный Интернет, большие данные, распределенные и облачные вычисления и технологии управления свойствами биологических объектов.

Соискатели с одобренной заявкой получат от государства цифровой сертификат (эквивалентный 10 тыс. рублей) на обучение. Распространением цифровых сертификатов занимается «Университет 20.35». Университет научно-технических инициатив 20.35 был создан Агентством стратегических инициатив и предназначен для развития цифровых компетенций по индивидуальной траектории обучения. Из презентаций, размещенных на сайте университета (кстати, русскоязычная версия сайта работает неполноценно), можно узнать, какими ещё компетенциями и по каким профилям можно овладеть в университете на базе «образовательного инжиниринга», «сборки сетевых образовательных программ», «виртуальной академической мобильности» и «нейротехнологии сопровождения образовательных активностей». Помимо «скиллов по тимингу» студентам предлагается поразмышлять над такой актуальной проблемой как развилки, которые предстоит пройти человечеству, чтобы не было мучительно больно, когда он столкнется с «наездниками сингулярности», «роботами-правителями» и «переводчиками однопланетян».

В этом году цифровые сертификаты получат пять тысяч человек — по одной тысяче из каждого региона. Жители других регионов, к сожалению, смогут воспользоваться столь уникальной возможностью только в 2020 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава энергохолдинга Киргизии: Майнеры криптовалют – это тоже инвесторы