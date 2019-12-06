Флоренция, Италия, , 22:43 — REGNUM Лидер итальянской оппозиции Маттео Сальвини и лидер партии «Живая Италия» Маттео Ренци провели тайную встречу в загородном доме одного из своих общих знакомых, сообщила La Stampa в пятницу, 6 декабря.

По этим данным, обсуждался возможный распад действующей коалиции. Представители обоих политиков, являющихся официальными оппонентами, опровергли это сообщение.

Интерес к этой теме подогревается тем фактом, что именно Маттео Ренци (во главе своей небольшой фракции) является держателем «золотой акции» нынешней нестойкой итальянской коалиции, большинство в котором занимают либералы и популисты. При определенных обстоятельствах действия Ренци могут привести к неспособности коалиции принимать решения и к ее распаду, следовательно, к досрочным выборам, победу на которых, по данным социологов, одержат правоцентристские партии во главе с «Лигой» Сальвини. Наблюдатели допускают, что Ренци «выяснял», что именно он сможет получить взамен таких своих действий.