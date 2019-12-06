Киев, , 22:38 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на конкретные результаты от саммита «нормандской четверки» и двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил 6 декабря в эфире телеканала «Украина».

Отвечая на вопрос о том, испытывает ли он некий страх перед встречей, Зеленский заявил, что «единственное, чего он боится, это безрезультатности переговоров».

«Я хочу результата. Единственное, из-за чего я переживаю, что встретимся и скажем: «Мы планируем…» Я очень не люблю нерезультативность», — сказал украинский лидер.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что испытывают осторожный и «очень сдержанный оптимизм» относительно предстоящей встречи президентов России и Украины.

Первые двусторонние переговоры Путина и Зеленского должны состояться 9 декабря в Париже на полях саммита «нормандской четвёрки».

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Зеленского