Рим, , 22:37 — REGNUM 48% граждан Италии хотели бы появления «сильной руки» во власти, такие данные содержатся в исследовании национального института Censis, опубликованном в пятницу, 6 декабря.

Речь идет о такой политической силе, которая могла бы принимать решения, не оглядываясь на сложные расклады парламентской коалиции (как это происходит сейчас) и не опасаясь принимать нужных решений из-за страха перед выборами.

65% граждан сообщили социологам, что в большой или очень большой степени чувствуют «неуверенность» в социально-экономическом положении, сказано также в исследовании.