Хмеймим, Сирия, , 22:30 — REGNUM Незаконные вооружённые формирования, действующие в зоне «Идлиб» за сутки устроили 33 обстрела населенных пунктов, сообщил 6 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

Боренков подчеркнул, что эти обстрелы происходят практически ежедневно и являются грубыми нарушениями режима прекращения огня.

За сутки обстрелам подверглись три населённых пункта в провинции Алеппо, восемь поселений в провинции Латакия, четыре поселения в провинции Хама, а также восемь населённых пунктов в провинции Идлиб.

Как сообщало ИА REGNUM, зона «Идлиб», примыкающая к территории Турции, осталась последним анклавом в Сирии, контролируемым джихадистскими группировками боевиков.

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