Тегеран, , 22:27 — REGNUM Письмо так называемой «европейской тройки» о якобы имевшем место нарушении Ираном условий ядерной сделки и резолюции Совета Безопасности ООН было подготовлено еще 21 ноября, но заговорили о нем только теперь, отметила эксперт Российского института стратегических исследований Марианна Баконина в пятницу, 6 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Едва ли можно считать совпадением, что внимание к этому документу, составленному представителями Франции, Германии и Великобритании, было «привлечено» одновременно с началом работы заседания МАГАТЭ, посвященного как раз «иранской сделке» — по всей вероятности, это способ надавить на власти Ирана, полагает эксперт.

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При этом вопросы вызывает и сам документ «европейской тройки»: Иран обвиняют в проведении испытаний баллистических ракет, при этом представленные «доказательства» причастности Ирана к этим запускам весьма сомнительны, а упомянутая резолюция Совета Безопасности никаких запретов на испытания баллистических ракет не содержит, отметила также Баконина.