Вашингтон, , 22:26 — REGNUM Никаких планов по присоединению Израилем территорий Западного берега Иордана американскому госсекретарю Майку Помпео израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху на встрече в Лиссабоне не передавал, сообщил 6 декабря журналистам представитель Госдепа Дэвид Шенкер.

Напомним, в Лиссабоне состоялась встреча Нетаньяху и Помпео, в преддверии которой израильский премьер-министр объявлял, что собирается информировать Вашингтон о присоединении территорий Иорданской долины.

Ранее, 1 декабря Нетаньяху обсуждал вопрос аннексии территорий с американским президентом Дональдом Трампом. Израиль претендует на Иорданскую долину.

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