Киев, , 22:25 — REGNUM Бывший президент Украины Петр Порошенко, который сейчас является депутатом Верховной рады, посоветовал действующим властям страны построить стену на границе с Российской Федерацией, а не на линии фронта в Донбассе. Об этом он заявил в эфире телеканала «Прямой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, помощник президента Украины Андрей Ермак на форуме в Лондоне заявил, что в случае, если переговоры в «нормандском формате» не увенчаются так, как нужно Киеву, у президента Украины Владимира Зеленского есть «план Б». Этот «план Б» заключается в строительстве стены на линии фронта в Донбассе.

Однако Порошенко считает, что строительство стены на линии фронта в Донбассе может привести к отмене санкций против России, что для Украины гибельно.

«Стройте стену на границе с Российской Федерацией, она вам понадобится», — сказал Порошенко.

Он видимо забыл, что его бывший соратник по государственному перевороту, ставший затем премьер-министром Арсений Яценюк, уже «строил» стену на границе с Россией. Яценюк пафосно назвал это сооружение «Европейский вал», который должен навсегда отгородить Европу от России.

На деле это оказалась жалкая сетка-рабица и небольшие земляные рвы с насыпями. Не прошло и года, как рвы и насыпи размыло атмосферными осадками, а рабица никакого серьезного препятствия не представляет. Большинство денег, выделенных на «Европейский вал», были расхищены.