Москва, , 22:16 — REGNUM Министерство энергетики Российской Федерации ответило на критику со стороны спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко по поводу «умных счетчиков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня Матвиенко заявила, что подзаконные акты, необходимые для того, чтобы закон о развитии систем учета электроэнергии в России начал работать, не были подготовлены вовремя. В итоге, скорее всего, правительству придется вносить в Госдуму законопроект о переносе сроков вступления в силу закона об электросчетчиках. Но Матвиенко пригрозила, что Совет Федерации этот законопроект не примет, так как «Федеральному собранию надоело прикрывать министерства и ведомства». Более того, Матвиенко считает, что министр энергетики РФ Александр Новак или его заместители должны понести наказание за задержку реализации закона об установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

Однако в Минэнерго заявили, что все необходимые основополагающие подзаконные акты для внедрения интеллектуальных систем учета электроэнергии были разработаны в соответствии с графиком, который был утвержден правительством. Все эти акты были внесены на рассмотрение правительства.

Но, по информации Минэнерго, поступило обращение ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний и «Интер РАО» о необходимости переноса срока реализации закона. Оказалось, что в регионах не согласны с заявленными объемами приборов учета, которые подлежат установке.