Нью-Йорк, США, , 22:08 — REGNUM Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш назначил нового помощника по правам человека. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщил официальный представитель генерального секретаряСтефан Дюжаррик.

Ранее этот пост занимал британец Эндрю Гилмор. Генсек ООН выразил Гилмору свою признательность за многолетний вклад в работу организации.

Теперь на пост помощника Генсека ООН по правам человека назначена Илзе Брандс-Кехрис из Латвии.

«Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш объявил сегодня о назначении Илзе Брандс-Кехрис из Латвии помощником генсека по правам человека и главой Управления Верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) в Нью-Йорке. Она сменит Эндрю Гилмора из Великобритании», — рассказал Дюжаррик.

Про Брандс-Кехрис известно, что с 2017 года орна является независимым членом-экспертом Комитета ООН по правам человека.