Москва, , 21:59 — REGNUM Москва ожидает от саммита лидеров «нормандской четвёрки» новых договорённостей по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом 6 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Будем ожидать дополнительных договорённостей, которые позволят ликвидировать конфликт и надёжно обеспечить безопасность людей в Донбассе», — сказал Лавров, выступая на международной конференции «Средиземноморье: Римский диалог».

Глава МИД России также подчеркнул, что новые договорённости должны послужить гарантией обеспечения прав людей, которые были закреплены в Минских соглашениях.

Напомним, первый с 2016 года саммит лидеров стран «нормандской четвёрки» (Россия, Германия, Франция, Украина) должен состояться 9 декабря в Париже.