Анкара, , 21:47 — REGNUM Сотрудничество Анкары с Москвой по приобретению С-400 продолжается в соответствии с существующими договорённостями, заявил 6 декабря журналистам официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой.

Дипломат подчеркнул, что приобретать вооружения, в том числе С-400 — суверенное право Турции. Также он отметил, что не исключён вариант покупки Patriot у Соединённых Штатов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара решила приобрести у Москвы зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» после того как союзники, в том числе Вашингтон, отказали ей в сделке по ПВО.

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