Джуба, , 21:37 — REGNUM Власти Южного Судана приняли решение вынести на референдум вопрос об административном устройстве государства и числе штатов. Об этом заявил министр по делам кабинета министров Мартин Элиа Ломоро.

По его словам, президент Южного Судана принял соответствующее решение для того, чтобы не допустить углубления кризисной ситуации в стране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вопрос об административном делении Южного Судана стал одним из наиболее острых за последнее время. Оппозиция выступает за возврат к прежней системе с десятью штатами, власти же поддерживают идею сохранения нынешнего деления с 32 штатами.