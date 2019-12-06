Киев, , 21:36 — REGNUM На Украине заявили о намерении организовать «Марш достоинства» на Крым, сообщает 6 декабря агентство Интерфакс-Украина.

В роли организатора этой акции выступает «Меджлис крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Её предводитель Рефат Чубаров сообщил, что акция получит название «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства».

С конкретной датой этого мощного действа Чубаров обещал определиться «попозже».

По его словам, целью мероприятия является «помощь» международным организациям в реализации их решений о суверенитете и территориальной целостности Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вернулся в состав Российской Федерации после прошедшего там в марте 2014 года референдума, когда более 90% жителей полуострова высказались за выход из состава Украины и воссоединение с Россией.

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