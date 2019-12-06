Киев, , 21:19 — REGNUM Руководство украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» выдвинуло окончательные условия для заключения нового контракта на транзит российского газа. Соответствующее заявление опубликовал сегодня, 6 декабря, на своей странице в социальной сети Facebook исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Он пишет, что Киев согласен получать российский газ в счет погашения задолженности по решению Стокгольмского арбитража и на этом условие подписать контракт на транзит.

При этом «Нафтогаз» готов отказаться от новых исковых требований, если удастся заключить долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы.

Стоит отметить, что российская сторона еще раньше выставила свои условия заключения нового контракта на транзит газа — это, в частности, отказ от всех претензий.