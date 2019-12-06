Лондон, , 21:09 — REGNUM Страны НАТО не воспользовались саммитом НАТО как подходящим моментом для обсуждения российского предложения ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщил 6 декабря посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью «России-24».

Келин "Я бы не сказал, что отмахнулись от этого предложения. Но вот сейчас, когда был очень подходящий для этого момент, чтобы всерьёз завязать диалог, этого, к сожалению, не произошло».

Напомним, после выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Москва предложила ряду стран ЕС ввести мораторий на размещение таких ракет.

Никто из стран не принял предложения Москвы. На минувшем саммите французский президент Эммануэль Макрон заявил, что это предложение стоит обдумать.

Американский президент Дональд Трамп сказал, что нужен другой договор, который заменит РСМД, и в него надо будет включить Китай.

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