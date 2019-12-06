Лондон, , 20:55 — REGNUM На минувшем саммите НАТО был в очередной раз продемонстрирован «двойной подход» к России, заявил 6 декабря российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью «России-24».

Келин "Этой политике вообще много-много лет, надо сказать: военное давление и поддержание диалога. Диалога очень мало, а военного давления много».

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Напомним, на саммите не раз звучала формула, согласно которой «с Россией нужен диалог» и «Россию нужно сдерживать».

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