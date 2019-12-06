Москва, , 20:40 — REGNUM Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает 6 декабря пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе израильской стороны и касался вопросов российско-израильских отношений, а также развития ситуации в Сирии.

Кроме того, обсуждались вопросы, связанные с запланированным на январь 2020 года визитом российского президента в Израиль.

«Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху обсудили целый ряд актуальных тем двусторонней повестки дня, в том числе с учётом планируемого в январе 2020 года визита президента России в Израиль. Кроме того, затронуты вопросы российско-израильского взаимодействия на сирийском направлении», — указано в сообщении на официальном сайте Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, вопросы ситуации в Сирии Путин и Нетаньяху обсуждали по телефону в октябре текущего года.

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