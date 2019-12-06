Иерусалим, 6 декабря 2019, 20:39 — REGNUM С осуждением решения украинских властей праздновать дни рождения пособников нацизма Владимира Кубийовича и Уласа Самчука выступил посол Израиля в Киеве Джоэль Лион. Соответствующее заявление он опубликовал 6 декабря в Facebook.
Напомним, Верховная рада установила новый перечень памятных дат и юбилеев, которые будут праздноваться в 2020 г. Среди прочего украинцы в будущем году должны праздновать 120-летие пособника нацизма Кубийовича и антисемита Уласа Самчука.
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