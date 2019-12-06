Иерусалим, , 20:39 — REGNUM С осуждением решения украинских властей праздновать дни рождения пособников нацизма Владимира Кубийовича и Уласа Самчука выступил посол Израиля в Киеве Джоэль Лион. Соответствующее заявление он опубликовал 6 декабря в Facebook.

Лион «Мы считаем, что чествование тех, кто решил сотрудничать с нацистским режимом, и неважно, по каким причинам — это оскорбление памяти шести миллионов евреев, уничтоженных нацистами».

Напомним, Верховная рада установила новый перечень памятных дат и юбилеев, которые будут праздноваться в 2020 г. Среди прочего украинцы в будущем году должны праздновать 120-летие пособника нацизма Кубийовича и антисемита Уласа Самчука.

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