Ашхабад, 6 декабря 2019, 20:34 — REGNUM Министр спорта и молодежной политики Туркмении Даянч Гулгельдиев провели переговоры с президентом Всемирной конфедерации этнических видов спорта Билалом Эрдоганом, прибывшим в Ашхабад с двухдневным визитом, передает «Turkmenportal».
Глава конфедерации этноспорта отметил необходимость сохранения и передачи будущим поколениям национальных традиций, поскольку именно они являются одной из основных составляющих независимости государств.
Также Билал Эрдоган подчеркнул, что в ближайшем будущем центр национальных спортивных игр Туркмении будет принят в конфедерацию этнических видов спорта.