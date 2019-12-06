Анкара, , 20:21 — REGNUM Военная операция «Источник мира» будет продолжена, если Москва и Вашингтон не выполнят своих обязательств в рамках договорённости с Анкарой, сообщил 6 декабря журналистам официальный представитель турецкого МИД Хами Аксой.

Аксой «Мы не можем уйти из Сирии до тех пор, пока зона безопасности не будет очищена от террористов».

Напомним, меморандум о взаимопонимании России и Турции по ситуации в Сирии начал действовать 23 октября 2019 г. Согласно этому документу, российские и турецкие военные проводят совместное патрулирование после того, как курды отвели свои отряды от границы с Турцией.

Выводу курдов содействовали подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы. В итоге меморандум ограничил зону операции «Источник мира». Под документом поставила подпись и сирийская сторона.

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