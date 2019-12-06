Колпино, Санкт-Петербург, , 20:46 — REGNUM Депутат Государственной думы и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов не обнаружил «тюремной романтики» в следственном изоляторе «Кресты-2» в Петербурге. Об этом он заявил после посещения учреждения, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Миронов с визитом в СИЗО Кресты 2 Дарья Драй © ИА REGNUM

Посетив пищеблок, помещения хозобслуживания, больницу, несколько камер и комнату для краткосрочных свиданий, Миронов оценил условия содержания как «нормальные».

"Нормальные условия и для подследственных, и для сотрудников. Это современное учреждение. Нужно сказать, что в Европе все еще есть норма по четыре квадратных метра на человека. Здесь семь. Я несколько раз раз бывал в старых «Крестах» — условия, конечно, не сравнить с теми, что были», — сказал Сергей Миронов.

Впрочем, несмотря на совсем недавний ввод СИЗО в эксплуатацию, в некоторых местах на полу и стенах уже заметна отколотая или отваливающаяся плитка.

Сергей Миронов с визитом в СИЗО Кресты 2 Дарья Драй © ИА REGNUM

Глава управления ФСИН по Петербургу и Ленобласти Игорь Потапенко и начальник изолятора Владимир Ивлев несколько раз призывали подследственных выступить с пожеланиями, жалобами или просьбами при Миронове, но ни у кого претензий не нашлось. Сегодня в новом комплексе «Кресты-2», расположенном в Колпино и рассчитанном на 4 тыс. человек, содержатся 2,7 тыс. арестантов.

Миронов остался доволен тем фактом, что в «Крестах-2» не «смешивают» подследственных и осужденных по «бытовым» статьям с рецидивистами, а последних — с проштрафившимися бывшими сотрудниками правоохранительных органов.

«Все страсти-мордасти, о которых мы, к сожалению, слышим и которые происходят [в других изоляторах], здесь отсутствуют», — констатировал депутат.

Напомним, летом 2019 года в сети появились видеоролики об избиениях и пытках арестантов в «Крестах» и других нарушениях закона в этом следственном изоляторе. После этого начались служебные проверки и были возбуждены уголовные дела. По данным СКР, версия о причастности администрации СИЗО к избиениям не подтвердилась, часть роликов оказалась сфальсифицирована. Но отвечать за состояние дел в изоляторе сотрудникам УФСИН придется. Прокуратура внесла представление УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, потребовав устранения выявленных нарушений.

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