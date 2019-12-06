Рамалла , , 20:07 — REGNUM В очередных столкновениях на границе сектора Газа и Израиля пострадали более 30 палестинцев. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщил журналистам представитель министерства здравоохранения Палестины Ашраф аль-Кидра.

По его словам, в сегодняшних столкновениях с израильскими военнослужащими на границе Израиля и сектора Газа пострадали 37 палестинцев. Уточняется, что 10 из них получили огнестрельные ранения.

Также аль-Крида рассказал, что на Западном берегу реки Иордан был ранен один палестинец.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня вновь возобновилисиь демонстрации палестинцев после трехдневного перерыва.