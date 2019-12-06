Москва, , 20:01 — REGNUM Новые санкции США, недавно введённые против российских юридических и физических лиц за их якобы причастность к киберпреступлениям, не останутся без ответа Москвы, сообщается в комментарии МИД РФ, опубликованном 6 декабря.

Российское внешнеполитическое ведомство подчёркивает, что никаких доказательств Вашингтон не представил и вместо нормального взаимодействия с российскими компетентными органами продолжает голословно очернять Россию.

«Если бы у США были реальные улики, они обратились бы к российским компетентным органам с просьбой провести проверку, например, на основании двустороннего Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года. Насколько нам известно, таких обращений не поступало», — отмечает МИД РФ.

По мнению МИД России, всё это доказывает, что истинной целью инициаторов санкций является не борьба с преступностью, а антироссийская пропаганда.

«Как и предыдущие американские выпады, этот тоже не останется без ответа», — указано в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря минфин США ввёл новые санкции против российских юридических и физических лиц, бездоказательно обвинив их в причастности к хакерским группам, осуществлявшим финансовые кибермошенничества.

Санкции введены против 17 физических лиц и семи организаций, якобы связанных с хакерской группой Evil Corp.

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