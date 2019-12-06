Лондон, , 19:57 — REGNUM Заняться совместными проектами и восстановить отношения, которые пострадали от британско-российского дипломатического кризиса, призвал 6 ноября посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью «России-24».

Говоря о проблемах, которые нужно совместно решать Москве и Лондону, российский дипломат упомянул международный терроризмом.

Келин «Нам необходимо восстановить те каналы, которые существовали до кризиса».

Дипломат подчеркнул, что не Москва является инициатором российско-британского обострения.

Напомним, резкое ухудшение отношений между Лондоном и Москвой произошло в марте минувшего года по инициативе британских властей. Соединённое Королевство сфабриковало так называемое дело Скрипалей, так и не предоставив вразумительных аргументов в пользу «виновности России».

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