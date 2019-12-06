Рим, , 19:39 — REGNUM Венецианская комиссия считает закон о языках, подписанный президентом Украины Петром Порошенко в апреле 2019 года, не обеспечивающим баланса в языковой политике Киева, сообщает 6 декабря пресс-служба Совета Европы.

По мнению участников комиссии, этот закон не соблюдает баланс между защитой украинского языка и обеспечением прав национальных меньшинств.

Комиссия подготовила ряд предложений, в соответствии с которыми призывает пересмотреть закон, «чтобы избежать межэтнической напряженности из-за языкового вопроса».

Стоит отметить, что при всей критике украинского языкового законодательства комиссия поддерживает стремление Киева дать преимущества украинскому языку.

Как сообщало ИА REGNUM, Венгрия жестко отреагировала на ущемление Киевом прав венгерского населения Закарпатья получать образование на родном языке. Будапешт блокирует участие Украины в любых мероприятиях НАТО и ЕС.

Читайте ранее в этом сюжете: Венгрия обозначила сроки своего блокирования допуска Украины в НАТО