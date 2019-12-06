Астрахань, , 19:33 — REGNUM В 2019 году губернатор Астраханской области получил почти 22 тысячи обращений от жителей региона. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, астраханцы стали в два раза реже писать обращения в адрес президента РФ Владимира Путина — и в два раза чаще жаловаться на свои проблемы губернатору Игорю Бабушкину.

За год на личный приём губернатора записались три тысячи человек — в два раза больше, чем в 2018 году. Всего же было зарегистрировано почти 22 тысячи обращений. В основном они касались проблем водоснабжения, капремонта, газификации, ремонта дорог, благоустройства, деятельности управляющих компаний и общественного транспорта.

К президенту с начала года обратились 2 тыс. 136 человек — на 62% меньше, чем в 2018 году.

«Я рад, что количество обращений в адрес президента уменьшилось. Это значит, что мы в целом достаточно позитивно отрабатываем и решаем проблемы граждан. Вместе с тем количество обращений в адрес главы региона свидетельствует о том, что на муниципальном уровне эти вопросы недостаточно эффективно решаются. Поэтому прошу глав муниципальных образований активизировать свою работу в этом направлении», — заявил губернатор Игорь Бабушкин.