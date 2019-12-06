Берлин, , 19:07 — REGNUM Предстоящий саммите лидеров «нормандской четверки» в Париже 9 декабря продлится три часа. Об этом сегодня, 6 декабря, сообщила на брифинге представитель правительства Германии Ульрике Деммер.

По ее словам, начало саммита запланировано на 16:00 по парижскому времени (18:00 по московскому времени). К 19:00 (21:00 по московскому времени) лидеры Российской Федерации, Германии, Франции и Украины должны будут выйти на совместную пресс-конференцию.

Деммер рассказала, что в в Берлине очень рассчитывают на то, что за эти три часа участники первого за последние три года саммита в «нормандском формате» смогут придать новый импульс в мирном процессе, а также согласовать новые шаги, которые нацелены на достижение мира в Донбассе.

Также Деммер сообщила, что в 15:00 по местному времени канцлер Германии Ангела Меркель проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. В 15:30 Меркель переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Когда именно пройдет двусторонняя встреча Путина с Зеленским, которую анонсировали в Кремле, пока не известно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кремле заявили, что 9 декабря в Париже Путин проведет двусторонние встречи со всеми участниками саммита — Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским.