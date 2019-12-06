Москва, , 18:57 — REGNUM Президент России Владимир Путин 9 декабря совершит рабочий визит во Францию для участия во встрече «нормандской четвёрки», сообщает 6 декабря пресс-служба Кремля.

Лидеры России, Франции, Германии и Украины встретятся в Париже для обсуждения мер по реализации Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

«Лидеры обсудят шаги, призванные обеспечить последовательную реализацию Минских соглашений от 12 февраля 2015 года по урегулированию внутриукраинского конфликта», — указано в сообщении пресс-службы.

Кроме того, отмечают в Кремле, запланированы отдельные встречи Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и украинским президентом Владимиром Зеленским.

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