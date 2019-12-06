Владимир, , 18:55 — REGNUM Временно исполняющий обязанности первого заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова уходит в отставку 9 декабря. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Ольга Петрова.

«Губернатор отзывает из Законодательного собрания направленную на утверждение кандидатуру первого вице-губернатора по социальной политике. Причиной послужило предстоящее увольнение кандидата на этот пост — врио первого заместителя губернатора Марины Чекуновой. Марина Анатольевна подала заявление об увольнении по собственной инициативе», — сообщила Петрова.

В администрации региона отметили, что Чекунова инициировала важные изменения в госпрограммы по здравоохранению и образованию, а также программу по профподготовке и переподготовке медиков предпенсионного возраста. Однако вместе с тем Марина Чекунова фигурировала в нескольких скандалах, связанных, в основном, со здравоохранением. Например, при встрече с персоналом Струнинской больницы она предложила медикам «помыть полы и повесить занавески». В итоге ей самой пришлось отправиться на субботник в Струнино, а отставку ей прочили еще зимой 2019 года.

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