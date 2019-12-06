Санкт-Петербург, , 18:55 — REGNUM Чиновники, руководители и люди высокого социального статуса, окрашивая на публике свою речь яркими выражениями, должны представлять насколько это необходимо, и какой они произведут эффект на публику. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сказала генеральный директор консультационно-тренингового центра «Фактор Роста», бизнес-тренер, психолог Любовь Беляева, комментируя нецензурное высказывание чиновницы из Ленинградской области на молодежном форуме.

Напомним, на молодежном форуме в Гатчине выступила Александра Позднякова — начальник отдела по молодежной политики города Сосновый Бор. В напутственном слове она посоветовала молодежи много работать, используя нецензурный аналог слова «работать».

Читайте также: Чиновница из Ленобласти матом посоветовала молодежи больше работать

Люди, которые облечены властью, задают тон и определяют правила того, что считается нормой, отметила психолог Любовь Беляева. Использование подобных выражений от лица, который находится на высоком социальном уровне, начинает восприниматься остальными как некий эталон и норма.

«Посыл был точный и эмоционально яркий, но вопрос, насколько упаковка этой идеи может быть полезной. Есть разный уровень речи: всё, что выходит за средний уровень, нас цепляет, и возможно это слово, которое было использовано в контексте, и вызвало резонанс», — отметила Беляева.

Психолог добавила, что усиливать выразительности своего посыла нужно с умом и пониманием. Потому что люди оценивают и следят за тем, что позволяют себе чиновники, руководители и так далее и перенимают их манеру поведения.

Читайте ранее в этом сюжете: Матерящаяся на публике чиновница должна сложить полномочия — мнение