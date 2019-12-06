Москва, , 18:44 — REGNUM Росгвардия надеется на плодотворное сотрудничество с министерством общественной безопасности Вьетнама. Об этом, как сообщила 6 декабря корреспонденту ИА REGNUM пресс-служба данного ведомства, заявил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктор Золотов в рамках подписания меморандума о взаимопонимании между Росгвардией и Министерством общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам.

«Мы продолжаем плодотворное сотрудничество с Министерством общественной безопасности Вьетнама. В частности, запланированы мероприятия по обмену опытом между подразделениями специального назначения двух стран. Прорабатываются вопросы и по совместным учениям и другим мероприятиям, где сотрудники и военнослужащие Росгвардии и Вьетнама смогут в различных форматах обмениваться опытом, современными подходами и наработками», — сказал Виктор Золотов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря завершился визит Виктора Золотова во Вьетнам, в ходе которого он встретился с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком, провёл переговоры с Министром общественной безопасности Вьетнама То Ламом, а также посетил Командование полиции специального назначения и один из батальонов спецназа.

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