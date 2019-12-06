Москва, , 18:43 — REGNUM Российский блогер Егор Жуков стал корреспондентом «Новой газеты», сообщило 6 декабря издание в Twitter.

Уточняется, что Жуков теперь работает в отделе политики и экономики издания.

https://twitter.com/novaya_gazeta/status/1202935074930466816

Напомним, 6 декабря суд вынес обвинительный приговор Жукову: блогер получил условный срок за публичные призывы к экстремизму (видеозапись в блоге на YouTube).

Жуков является студентом Высшей школы экономики. Блогер был задержан по «делу 27 июля». Эксперты отмечают, что условный, а не реальный срок он получил из-за «общественного резонанса», который получило его дело.

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